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محكمة تصدر حكما أوليا بحق منفذ الهجوم على إحدى مدارس روسيا

Lebanon 24
13-05-2021 | 07:30
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أعلنت المحكمة في جمهورية تتارستان الروسية، اليوم الخميس، إرسال منفذ الهجوم على مدرسة قازان إلناز غاليايفيف إلى مركز احتجاز احتياطي لمدة شهرين كإجراء أولي.

ووفقا لموقع "تات بريسا" الروسي، أطلق غاليايفيف 17 رصاصة على الأقل خلال تنفيذه الهجوم.

وفي قت سابق أعلنت المتحدثة باسم هيئة التحقيقات الروسية، سفيتلانا بيترينكو، أن سلوك مهاجم إحدى مدارس مدينة قازان في جمهورية تتارستان يحول دون استكمال التحقيق في الحادث.

ووفقا لها تم تشخيص إصابة مهاجم مدرسة قازان، إلناز غاليافييف، البالغ من العمر 19 عاما بمرض في الدماغ العام الماضي.

وتعرضت إحدى مدارس مدينة قازان في وسط روسيا في 11 مايو/ أيار إلى هجوم فجر فيه المنفذ عبوة ناسفة من صنع يدوي لدى دخول المدرسة وأطلق النار على الموجودين فيها. وحسب السلطات المحلية فإن الهجوم أسفر عن مقتل 7 أطفال ومدرّستين وإصابة 21 شخصا بجروح، وألقت الشرطة القبض على إلناز غاليافييف بتهمة إطلاق النار أثناء مهاجمة المدرسة.
المصدر: I24 NEWS - سبوتنيك
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