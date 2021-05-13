بعد تفاقم التوتر الذي نشب، خلال الأيام الماضية، وصل وفد أمني مصري إلى تل أبيب لبحث مساعي وقف إطلاق النار، كما جددت قوى عالمية دعواتها للتهدئة، في وقت ترفض فيه إسرائيل كل أشكال الوساطة.وذكرت وسائل إعلام أن وفدا أمنيا مصريا وصل، صباح الخميس، إلى تل أبيب وذلك في إطار مساعي مصر للتوصل إلى تهدئة بين إسرائيل وحماس.هذا ودعا وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، الخميس، إسرائيل وحركة حماس والفلسطينيين إلى التراجع عن حافة الهاوية، ووصف التصعيد الحالي بأنه مروع وطالب حماس بوقف الهجمات الصاروخية على إسرائيل.وقال لـ"سكاي نيوز": "من المهم أن يتراجع الجانبان خطوة للوراء"، مضيفا "نشهد مستوى غير مسبوق من الهجمات الصاروخية على إسرائيل... نريد أن تتوقف تلك الهجمات الصاروخية".من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه تحدّث مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وطالب بوقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل.وكتب المسؤول الأميركي على تويتر: "تحدثتُ مع الرئيس عباس حول الوضع الحالي في القدس والضفة الغربية وغزة. أعربتُ عن تعازي للخسائر في الأرواح وشدّدتُ على ضرورة إنهاء الهجمات الصاروخيّة وتخفيف التوتّرات".وأضاف بلينكن أن "الإسرائيليين والفلسطينيين، على السواء، يستحقون الحرّية والكرامة والأمن والازدهار".قبل ذلك، أعلن بلينكن أن الولايات المتحدة ستوفد مبعوثا إلى الشرق الأوسط لحض الإسرائيليين والفلسطينيين على "وقف التصعيد".