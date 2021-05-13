جونسون حزين: يجب وقف العنف فوراً بين إسرائيل والفلسطينيين

مع تواصل القصف والغارات الجوية على قطاع غزة من جهة، وإطلاق الصواريخ باتجاه المناطق الإسرائيلية من جهة أخرى، أعرب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، عن حزن بلاده لرؤية دائرة العنف المتصاعدة هذه بين الطرفين.ودعا إلى وقف عاجل للعنف الدائر بعد أيام من الاشتباكات وسقوط قتلى وجرحى.كما قال للصحافيين: "أعتقد أنه من المهم كسر تلك الحلقة العنيفة، والانتهاء من فكرة الانتقام هذه"، مضيفاً"، من المهم برأيي كسر هذه الدائرة وأعتقد أن الكل يريد أن يرى خفضا للتصعيد بشكل فوري".وأتى ذلك، بعد ساعات على دعوة جيمس كليفرلي، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إسرائيل وحماس والفلسطينيين إلى التراجع عن حافة الهاوية.كما وصف التصعيد الحالي بالمروع، مطالباً حماس بوقف الهجمات الصاروخية على إسرائيل. وأكد لمحطة سكاي نيوز البريطانية، أن من المهم أن يتراجع الجانبان خطوة للوراء، وتابع قائلاً "نشهد مستوى غير مسبوق من الهجمات الصاروخية على إسرائيل".