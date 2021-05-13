من هو مبعوث بايدن للتهدئة بين الفلسطينيين وإسرائيل... وما علاقة لبنان؟

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن الولايات المتحدة أوفدت مبعوثاً إلى الشرق الأوسط لحض الإسرائيليين والفلسطينيين على وقف التصعيد العسكري، لا سيما على جانبي الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.



وقال بلينكن إن هادي عمرو، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، مكلف بدعوة الطرفين "نيابة عن الرئيس بايدن إلى وقف تصعيد العنف".فمن هو هادي عمرو؟يشغل هادي عمرو حاليًا منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، ضمن مكتب وزارة شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية، وعين في منصبه مع مجيء إدارة الرئيس الأميركية جون بايدن في كانون الثاني 2021.وبحسب موقع وزارة الخارجية الأميركية، فقد عمل عمرو، وهو من أصول لبنانية، في وزارة الخارجية بين عامي 2013-2017 ضمن فريق وزير الخارجية آنذاك جون كيري، الذي كان مسؤولا عن ملف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية.وقد شغل عمرو (54 عاما) بين عامي 2010 و2013 منصب نائب مساعد مدير الشرق الأوسط في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إذ ساهم في تنسيق العديد من برامج المساعدة في مختلف أنحاء المنطقة.

كما شغل الرجل سابقًا مناصب في وزارة الدفاع الأميركية ووزارة الأمن الداخلي.



وخلال حياته المهنية، عمل أو قدم استشارات للعديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.



وفي الآونة الأخيرة، كان باحثًا في كل من معهد بروكينغز ومركز الأمن الأميركي الجديد، وقد تركز نشاطه في مجال السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وعلى التنمية البشرية في المنطقة.



حصل عمرو على درجة الماجستير في الاقتصاد والشؤون الدولية من كلية الشؤون العامة والدولية بجامعة برينستون، ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة تافتس.



ولد عمرو في لبنان عام 1967، وله عدد من الدراسات والمؤلفات لاتي تركز على العلاقات الأميركية مع العالم العربي والإسلامي وكذلك الصراع العربي الإسرائيلي.