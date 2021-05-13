من هو مبعوث بايدن للتهدئة بين الفلسطينيين وإسرائيل... وما علاقة لبنان؟

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن الولايات المتحدة أوفدت مبعوثاً إلى الشرق الأوسط لحض الإسرائيليين والفلسطينيين على وقف التصعيد العسكري، لا سيما على جانبي الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.
كما شغل الرجل سابقًا مناصب في وزارة الدفاع الأميركية ووزارة الأمن الداخلي.
وخلال حياته المهنية، عمل أو قدم استشارات للعديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.
وفي الآونة الأخيرة، كان باحثًا في كل من معهد بروكينغز ومركز الأمن الأميركي الجديد، وقد تركز نشاطه في مجال السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وعلى التنمية البشرية في المنطقة.
حصل عمرو على درجة الماجستير في الاقتصاد والشؤون الدولية من كلية الشؤون العامة والدولية بجامعة برينستون، ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة تافتس.
ولد عمرو في لبنان عام 1967، وله عدد من الدراسات والمؤلفات لاتي تركز على العلاقات الأميركية مع العالم العربي والإسلامي وكذلك الصراع العربي الإسرائيلي.