الإمارات تعتمد الاستخدام الطارئ لـ"فايزر" لتطعيم الأطفال بين 12 و15 عامًا

اعتمدت وزارة الصحة الإماراتية، الخميس، الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر- بيونتيك"، المضاد لفيروس كورونا للفئة العمرية من 12 إلى 15 عاماً.



وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن هذه الخطوة تأتي بناءً على نتائج الدراسات السريرية "والتقييم الصارم" المتّبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة.