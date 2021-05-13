عربي-دولي

على خلفية التطورات الأمنية...إسرائيل تستدعي 7 آلاف جندي احتياط

Lebanon 24
13-05-2021 | 15:30
A-
A+
Doc-P-822611-637565305677358499.jpeg
Doc-P-822611-637565305677358499.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

استدعى الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، 7 آلاف جندي احتياط للالتحاق بالخدمة العسكرية على خلفية التطورات الأمنية في غزة.

ويأتي هذا الإجراء الإسرائيلي في ظل التوتر الشديد الذي تشهده المنطقة، وبعد إعلان كتائب القسام، اليوم، استهداف تل أبيب ومطار رامون وعدد من القواعد العسكرية برشقة صواريخ، بعضها جديد اعتبر الأكبر من نوعه.

واستهدفت كتائب القسام أيضًا، منصة للغاز قبالة سواحل قطاع غزة، وأشارت إلى استهداف حشودات للجيش الإسرائيلي على تخوم غزة بطائرات مسيرة انتحارية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قد وافق قبل أيام، على استدعاء محتمل لـ5 آلاف جندي احتياطي في ضوء القتال المستمر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.


وبحسب ما صرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن الـ5 آلاف جندي سيشملون أفراد وحدات في القيادة الجنوبية وقيادة الجبهة الداخلية ومديرية العمليات.

ولن يتم استدعاء جنود الاحتياط على الفور، ولكن يمكن إحضارهم في غضون مهلة قصيرة إذا لزم الأمر، كما قال مكتب غانتس.

ولفت إلى أن "هذا من أجل استمرار العمليات كجزء من عملية حارس الأسوار وتعزيزات للدفاع عن الجبهة الداخلية".

 

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2021-05-13
16:00 | 2021-05-13
15:00 | 2021-05-13
14:30 | 2021-05-13
14:00 | 2021-05-13
13:30 | 2021-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website