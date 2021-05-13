عربي-دولي

روسيا: ندعو إلى مراعاة وضع الأماكن المقدسة في القدس ووقف الأنشطة الاستيطانية

Lebanon 24
13-05-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-822612-637565305827803474.jpg
Doc-P-822612-637565305827803474.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أكدت روسيا أنها تعمل على تحقيق تسوية شاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على حل الدولتين، داعية لمراعاة وضع الأماكن المقدسة بالقدس ووقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: "تواصل روسيا، باعتبارها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن للأمم المتحدة وطرفا في رباعية الوسطاء الدوليين المعنيين بالتسوية في الشرق الأوسط، بالتعاون مع جهات إقليمية ودولية، العمل على تسوية شاملة ومستدامة بالتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي، التي تنص على إقامة دولتين وهما فلسطين وإسرائيل".


وأضافت زاخاروفا أن روسيا تستمر في اتصالاتها بشأن هذا الموضوع مع كل الأطراف المعنية على أساس ثنائي، مذكرة بانه تم بحثه في المحادثات الروسية والتركية الأخيرة وإدراجه في أجندة زيارة الأمية العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى موسكو.

وشدد زاخاروفا على أن روسيا تدين كل الهجمات على الأهالي المدنيين أيا كانت انتماءاتهم العرقية أو الدينية، وتدعو إلى مراعاة وضع الأماكن المقدسة في القدس، ووقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2021-05-13
16:00 | 2021-05-13
15:30 | 2021-05-13
14:30 | 2021-05-13
14:00 | 2021-05-13
13:30 | 2021-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website