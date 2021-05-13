عربي-دولي

إيران... صراع على هوية الرئيس

Lebanon 24
13-05-2021 | 23:15
A-
A+
Doc-P-822727-637565699801208502.jpg
Doc-P-822727-637565699801208502.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كتب مصطفى فحص في "الشرق الاوسط": ليست انتخابات رئاسية اعتيادية، فرئيس الجمهورية في السنوات الأربع المقبلة سيقود مرحلة انتقالية عنوانها «الحفاظ على هوية النظام»؛ هوية تواجه تحديات في شرعيتها ومشروعيتها، لذلك سيحتدم الصراع في الأيام المقبلة حول هوية الرئيس، بعدما انحصرت المنافسة داخل «التيار المحافظ»، الذي نفذ انقلاباً داخل مؤسسات الدولة وسيطر على السلطات التشريعية والقضائية، لكنه يواجه الآن أزمة حقيقية في اختيار هوية الرئيس، وهو أمام 3 خيارات: إما من المؤسسة العسكرية، وإما من المؤسسة الدينية، وإما شخصية مدنية محافظة. فيما التوقعات أن تنحصر المنافسة بين عسكري وشخص من المؤسسة الدينية.

 

مما لا شك فيه أن نظام «ولاية الفقيه» يواجه أزمة الحفاظ على شرعيته، بعدما خسر جزءاً كبيراً من مشروعيته الوطنية؛ الأمر الذي ظهر في تدني الإقبال على الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث وصلت نسبة المشاركة إلى ما دون 25 في المائة، لذلك يعمل على الالتفاف على احتمال مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وذلك باللجوء إلى ما يسميها «الشرعية الثورية» التي تؤمن له مشروعية الاستمرار. فالنظام يدرك حجم المتغيرات داخل المجتمع الإيراني، وعدم قدرته على إعادة إنتاج هويته العقائدية الجامعة للشعوب الإيرانية كافة، التي تشهد تراجعاً في الاهتمام بالهوية العقائدية لصالح الهويات الفرعية، إضافة إلى تصاعد تمرد الأطراف على المركز؛ الأمر الذي يفرض على المؤسسة الدينية الحاكمة (ولاية الفقيه) التعامل مع الانتخابات الرئاسية على أنها فرصة أخيرة، من أجل تعويم النظام من جديد وإعادة إنتاج هويته العقائدية من خلال هوية رئيس الجمهورية.

إعادة الاعتبار لموقع رئيس الجمهورية في هذه المرحلة، تعود لأسباب عدة؛ من أهمها استعداد النظام لمرحلة ما بعد المرشد. وبسبب غياب شخصية قوية تملك مواصفات تساعدها على ملء الفراغ الذي سيتركه غياب آية الله علي خامنئي، بات بحكم الضرورة أن يصل إلى سدة الرئاسة شخصية قوية تغطي ضعف موقع المرشد، خصوصاً مع ازدياد الحديث داخل أروقة صنع القرار عن صعوبة في اختيار خلف للمرشد خامنئي، حيث من المتوقع اللجوء إلى تشكيل قيادة جماعية قد تتكون من 3 أو 5 شخصيات دينية.

 

طبيعة النظام العقائدية ستلعب دوراً جوهرياً في اختيار هوية الرئيس، ولذلك؛ فإن ما يمكن تسميتها «مؤسسة المرشد» ستكون أكثر ميلاً لجهة اختيار رئيس من المؤسسة الدينية يكون أكثر انسجاماً معها، ويكون منحازاً إلى خياراتها في مرحلة اختيار مرشد جديد، لذلك تتجه الأنظار مجدداً نحو رجل الدين المتشدد القريب من «بيت المرشد» رئيس مجلس القضاء والمرشح الفاشل في الانتخابات الرئاسية السابقة إبراهيم رئيسي (الذي لم يعلن ترشحه حتى الآن)؛ لأنه يشكل ضمانة لاستمرارية مؤسسة «ولاية الفقيه» ويحافظ على قوتها ونفوذها ورمزيتها.

 

من جهة أخرى، يبدو أن طموحات المؤسسة العسكرية المتمثلة في «الحرس الثوري» لانتزاع منصب الرئيس تتصاعد، حيث قدم 3 جنرالات بارزين من «الحرس»، إضافة إلى آخر من الجيش، أوراق ترشحهم. ويعوّل «الحرس الثوري» في المرحلة المقبلة على قوته وصلابته داخل مؤسسة النظام، بوصفه العمود الفقري للثورة وحامي مشروعها، إضافة إلى أنه يتصرف على أنه أحد أبرز عوامل الوحدة الوطنية؛ الأمر الذي يمنحه رمزية تاريخية يخاطب من خلالها أكبر شريحة من الإيرانيين؛ رمزية تساعد النظام على تعويض تراجع الحضور الشعبي للتيار المحافظ، والأهم بالنسبة لمؤسسة صنع القرار في داخله أن معادلة «انتخاب رئيس قوي في مرحلة مرشد ضعيف»، تصبّ في صالحه؛ لأنه الطرف الأقوى الذي يمثل هوية النظام.

 

وعليه؛ تخوض الجمهورية الإسلامية الإيرانية في شهر حزيران المقبل انتخابات رئاسية استثنائية، من الممكن وصفها بـ«الأهم» منذ سقوط نظام الشاه سنة 1979... ليست لاختيار رئيس الجمهورية فقط؛ بل هي انتخابات الحفاظ على النظام وحفظ هويته، التي ستخضع للمساومة بين مؤسسة دينية (ولاية الفقيه) تريد الحفاظ على هيبتها، ومؤسسة عسكرية باتت تختزل النظام في هيبتها.

المصدر: الشرق الأوسط
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2021-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2021-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2021-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2021-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:41 | 2021-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:00 | 2021-05-14
02:30 | 2021-05-14
02:02 | 2021-05-14
01:30 | 2021-05-14
01:00 | 2021-05-14
00:30 | 2021-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website