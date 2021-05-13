الدول العربية تحتفل بعيد الفطر وسط "ضوابط كورونا" (صور)

شهدت دول عربية مظاهر الاحتفال بإتمام عبادة الصيام في شهر رمضان، والاحتفال بأول أيام شهر شوال (عيد الفطر المبارك)، أمس الخميس. ويأتي عيد الفطر وسط ظروف استثنائية، وسط قيود يفرضها أغلب الدول العربية بسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19).

السعودية

أدى المسلمون في المملكة العربية السعودية صلاة العيد، وتجمع مسلمون للصلاة في المسجد الحرام في مكة.

وشهدت أحياء مختلفة خروج الناس في جماعات صغيرة باتجاه مصليات العيد، وبعد الخروج من المصليات قام الرجال بالمرور على الأهالي والأقارب لتبادل التهاني وإظهار الفرح والابتهاج بعيد الفطر السعيد، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية «واس».

مصر

وأدى المئات من المواطنين صلاة عيد الفطر المبارك بمصر، أبرزها في الجامع الأزهر، حيث امتلأ المسجد بالمصلين وسط إجراءات احترازية ومنع الدخول من دون الأقنعة الواقية.

وعقب الصلاة، تجمع الأطفال للعب في ساحات مخصصة لهم في عيد الفطر.

الإمارات

واستمع مسلمون إلى خطبة صلاة عيد الفطر الصباحية، ثم أدوا الصلاة في مصلى عيد الفطر بدبي في منطقة الميناء القديمة في الإمارة الخليجية.

فلسطين

وفي أول أيام عيد الفطر، أدى نحو مائة ألف مسلم الصلاة في المسجد الأقصى. عقب تصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية على خلفية مواجهات عنيفة شهدها المسجد الأقصى في شرق القدس لعدة أيام في العشر الأواخر من شهر رمضان وخلّفت مئات الإصابات وسط تنديد إقليمي ودولي.

وقد علّق عدد من المسلمين الذين أدوا الصلاة في المسجد الأقصى صوراً لقادة فلسطينيين في محيط المسجد، بينها واحدة لرئيس المكتب السياسي في «حماس» إسماعيل هنية كُتبت عليها عبارة: «كفى لعباً بالنار. القدس خط أحمر».

العراق

وتجمع مسلمون في العراق لأداء صلاة عيد الفطر بمناسبة انتهاء شهر رمضان أمام «مسجد أبو حنيفة النعمان» في حي الأعظمية في العاصمة بغداد.

وأظهرت صورة جوية مصلّين عراقيين وهم يشاركون في صلاة عيد الفطر في مدينة الموصل القديمة، وذلك في ساحة المسجد الأموي، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

لبنان

واحتشد المئات من المصلين لأداء صلاة عيد الفطر في مساجد لبنانية، أبرزها «مسجد الأمين» وسط بيروت، في البلد الذي يشهد إغلاقاً تاماً خلال العيد في محاولة لحماية المواطنين من انتشار وباء «كورونا»، فيما ظهر التباعد بين المصلين.

ليبيا

وتجمع المصلون الليبيون لأداء صلاة عيد الفطر في ساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس، وفقاً لما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.

تونس

ونظراً لتفشي وباء «كورونا»، أظهرت وكالات أنباء شوارع تونس وهي شبه خالية، إذ إن البلاد تشهد إجراءات احترازية فرضتها الحكومة تزامناً مع عيد الفطر المبارك.

وظهرت المتنزهات خاوية والزيارات غائبة والمعايدة بين الناس والأهل إلكترونية مقتصرة على وسائل التواصل الاجتماعي أو هاتفياً، وفقاً لوسائل إعلام تونسية.

الأردن

وحضر مسلمون صلاة عيد الفطر في مخيم البقعة، وهو أكبر مخيّم للاجئين الفلسطينيين، بالقرب من عمان بالأردن.