23
o
بيروت
26
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
زلزال بقوة 6 درجات يضرب منطقة قبالة محافظة فوكوشيما اليابانية
Lebanon 24
14-05-2021
|
00:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، صباح اليوم الجمعة، بوقوع زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر بالقرب من محافظة فوكوشيما اليابانية.
وضرب الزلزال، الذي وقع على عمق 40 كيلومترا، بقوة 6 درجات منطقة قبالة محافظة فوكوشيما اليابانية اليوم.
ولم ترد تقارير عن وقوع اضرار او ضحايا جراء الزلزال، ولم يتم الإعلان عن أي حالة تأهب لتسونامي.
وتقع اليابان في منطقة نشطة زلزاليًا تُعرف باسم حلقة النار وتعاني بانتظام من الزلازل القوية.
تسبب زلزال عام 2011 الذي بلغت قوته 9.0 درجة والتسونامي التالي له في مقتل أكثر من 15 ألف شخص وتسبب في كارثة محطة فوكوشيما النووية.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
بعد 4 أيام على فقدانها.. العثور على جثة ابنة الـ 15 عاماً نورا حاطوم في نهر ابراهيم
Lebanon 24
بعد 4 أيام على فقدانها.. العثور على جثة ابنة الـ 15 عاماً نورا حاطوم في نهر ابراهيم
04:21 | 2021-05-13
13/05/2021 04:21:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالورد والأرز.. هكذا استقبل الاهالي جثمان الشابة نورا حاطوم (فيديو)
Lebanon 24
بالورد والأرز.. هكذا استقبل الاهالي جثمان الشابة نورا حاطوم (فيديو)
10:02 | 2021-05-13
13/05/2021 10:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربات صاروخية من لبنان على شمال فلسطين المحتلة...ما الجديد؟
Lebanon 24
ضربات صاروخية من لبنان على شمال فلسطين المحتلة...ما الجديد؟
15:11 | 2021-05-13
13/05/2021 03:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يستجيب عون لشروط الحريري في اللحظة الاخيرة؟
Lebanon 24
هل يستجيب عون لشروط الحريري في اللحظة الاخيرة؟
05:00 | 2021-05-13
13/05/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضُبط بالجرم المشهود مع أحد زبائنه... هذا ما جرى داخل شقة في برج حمود
Lebanon 24
ضُبط بالجرم المشهود مع أحد زبائنه... هذا ما جرى داخل شقة في برج حمود
07:41 | 2021-05-13
13/05/2021 07:41:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:00 | 2021-05-14
"30 طفرة" لكورونا في مصر.. كيف تؤثر على الوضع الوبائي؟
02:30 | 2021-05-14
ابن خال الأسد رامي مخلوف "يبشر" السوريين بـ"معجزة الحل الشامل" (فيديو)
02:02 | 2021-05-14
أكبر عملية إطلاق نار بتاريخ ولاية "رود آيلاند" الأميركية.. اليكم ما حصل
01:30 | 2021-05-14
أميركا تعلن: لا داعي للكمامة لمن تطعّم.. وبايدن: يوم عظيم!
01:00 | 2021-05-14
خطأ بالترجمة.. إسرائيل تنفي بدء اجتياح بري لقطاع غزة
00:00 | 2021-05-14
مجلس الأمن الدولي يجتمع الأحد لبحث العنف بين إسرائيل وغزة
فيديو
بالورد والأرز.. هكذا استقبل الاهالي جثمان الشابة نورا حاطوم (فيديو)
Lebanon 24
بالورد والأرز.. هكذا استقبل الاهالي جثمان الشابة نورا حاطوم (فيديو)
10:02 | 2021-05-13
14/05/2021 10:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الافضل... "آسوس" تطرح حاسبا محمولا وهذه ميزاته المدهشة (فيديو)
Lebanon 24
الافضل... "آسوس" تطرح حاسبا محمولا وهذه ميزاته المدهشة (فيديو)
08:00 | 2021-05-13
14/05/2021 10:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيع بريطاني يُعلن وفاة الملكة إليزابيث... ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
مذيع بريطاني يُعلن وفاة الملكة إليزابيث... ما القصة؟ (فيديو)
05:30 | 2021-05-13
14/05/2021 10:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact