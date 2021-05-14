أكبر عملية إطلاق نار بتاريخ ولاية "رود آيلاند" الأميركية.. اليكم ما حصل

قالت السلطات في ولاية رود آيلاند الأميركية، أمس الخميس، إن 9 أشخاص أصيبوا في إطلاق نار في مدينة بروفيدانس، وفقا لما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".وبحسب للشرطة، فإن ثلاثة من المصابين التسعة بحالة خطيرة.وقال قائد شرطة بروفيدنس، هيو كليمنتس، إنه يعتقد بأن الحادث هو أكبر عملية إطلاق نار في تاريخ المدينة.ووفقا للسلطات المحلية، فقد وقعت الحادثة قبل السابعة من مساء الخميس بقليل، في الحي الجنوبي الشرقي من المدينة.ولم تعلن الشرطة عن إجراء أي اعتقالات مرتبطة بالحادث، حتى الأثناء.وقال كليمنتس إنه تم استخدام عدة أسلحة في الهجوم، وأكد أن التحقيق جارٍ في مراحله الأولية.وبحسب شهود عيان كانوا في الموقع، فقد تم إطلاق النار خارج أحد منازل الحي.