عربي-دولي

أميركا تعلن: لا داعي للكمامة لمن تطعّم.. وبايدن: يوم عظيم!

Lebanon 24
14-05-2021 | 01:30
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عقب اعلان مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أمس الخميس، أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد كورونا لا يحتاجون إلى ارتداء الكمامات، سواء كانوا في الهواء الطلق أو داخل معظم الأماكن المغلقة، اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن يوم الإعلان عن هذا القرار هو "يوم عظيم".

 

وأضاف في تغريدات عبر تويتر، أن هذا القرار يترك حرية ارتداء الكمامة من عدمها للمواطن.

 

جاء كلام الرئيس بعدما أصدرت المراكز المعروفة اختصارا باسم "CDC"، توصيات جديدة بشأن ارتداء الكمامات ودورها في الحد من انتشار فيروس كورونا، اعتبرت فيها أن ارتداء الكمامات يبقى ضروريا في أماكن الرعاية الصحية أو في الأماكن التي تشترط ذلك أو في حال كان الشخص على متن طائرة.

 

توصيات جديدة

كما أكدت أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل لا يجب عليهم بعد الآن ارتداء الكمامات أو البقاء على مسافة ست أقدام من الآخرين في معظم الأماكن، سواء في الهواء الطلق أو في الداخل.

 

كذلك فإنه من المتوقع أن تشجع التوصيات الجديدة المزيد من الأميركيين على تلقي اللقاح، خاصة أولئك الذين ما زالوا مترددين.

 

يشار إلى أنه حتى الآن تلقى نحو 59% من البالغين جرعة واحدة على الأقل، فيما تسجل البلاد حوالي 38 ألف حالة جديدة من كوفيد-19 يوميا - أو 11 حالة لكل 100 ألف شخص، وهو معدل يستمر في الانخفاض.

 

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي حدد 4 تموز موعدا لتلقي 70% من البالغين الأميركيين جرعة واحدة من اللقاح على الأقل، قال خلال اجتماع مع حكام ولايات، إنه سيعلن "قريبا" عن تخفيف جديد للقيود.

 

وحتى الآن تلقى نحو 59% من البالغين جرعة واحدة على الأقل، وتسجل البلاد حوالي 38 ألف حالة جديدة من كوفيد-19 يوميا - أو 11 حالة لكل 100 ألف شخص، وهو معدل يستمر في الانخفاض.

المصدر: العربية
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