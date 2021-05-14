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"خالفت القواعد".. روسيا تعترض قافلة أميركية شرق سوريا وهذه التفاصيل

Lebanon 24
14-05-2021 | 04:00
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، أن وحدات في الشرطة العسكرية التابعة لها مع قوات النظام السوري أوقفت قافلة عسكرية أميركية في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، انتهكت اتفاقات نظام فض الاشتباك.

 

وفي التفاصيل، ذكر نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري ألكسندر كاربوف، أمس الخميس، أنه تم رصد حالة جديدة لانتهاك بروتوكولات نظام فض الاشتباك في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا من قبل وحدات القوات المسلحة الأميركية المتواجدة بشكل غير قانوني في الأراضي السورية، كاشفاً أن قافلة للمدرعات العسكرية الأميركية مكونة من 6 عربات مصفحة من نوع "MRAP" كانت تسير عبر الطريق "M-4" في الاتجاه الغربي بمسار غير منسق ودون توجيه أي بلاغ مسبق عن مسارها.

 

وأضاف نائب مدير مركز حميميم، أنه تم وقف القافلة من قبل دورية للشرطة العسكرية الروسية وإعادتها بالاتجاه المعاكس.

 

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تحصل فيها حوادث من هذا النوع، فقد أدى اعتراض الدوريات الأميركية لنظيرتها الروسية وبالعكس، في بعض الأحيان إلى مناوشات واحتكاك بين الطرفين لم يسفر عن أي حالات قتل أو إصابات.

 

وفي بعض الحالات تطور الأمر إلى إغلاق الروس الطريق أمام الدوريات الأميركية.

المصدر: العربية
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