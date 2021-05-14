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142 جنرالا أميركيا يشككون بحالة بايدن الصحية... وخبير يكشف السبب

Lebanon 24
14-05-2021 | 10:30
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أعلن خبير أميركي ما قد يكون سببا وراء إقدام أكثر من 100 من الجنرالات المتقاعدين الأميركيين على كتابة رسالة تحتوي على شكوك حول قدرة الرئيس جو بايدن على تولي مسؤولية الرئاسة.

 

وكان 124 جنرالا متقاعدا بالقوات المسلحة الأميركية قد شككوا في حالة بايدن النفسية والبدنية في رسالة مفتوحة.

 

من جانبه، عبّر الخبير فيل جيرالدي، وهو ضابط سابق في جهاز المخابرات التابع للقوات المسلحة الأميركية، عن شكوكه في إمكانية أن تكون حالة بايدن الصحية تدهورت إلى الحد الذي أشار إليه أصحاب الرسالة.

 

وقال جيرالدي في حديثه لـ"سبوتنيك" إنه لا يستبعد إمكانية أن تكون رغبة بايدن في إلغاء القرارات بشأن سحب القوات الأميركية من أفغانستان قبل 11 أيلول 2021، هي ما دفعهم إلى كتابة الرسالة ضد الرئيس.

المصدر: سبوتنيك
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