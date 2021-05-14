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صحيفة عبرية: الجيش الإسرائيلي بانتظار أمر بإنهاء العمليات في غزة​ "بأسرع ما يمكن"!

Lebanon 24
14-05-2021 | 15:00
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كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أنّ الجيش الإسرائيلي "بانتظار أمر بإنهاء العمليات القتالية في قطاع غزة بأسرع ما يمكن، حيث تخشى إسرائيل خروج المواجهات بين اليهود والعرب في الداخل عن السيطرة".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن صحيفة "هآرتس" العبرية أنّ الجيش ينتظر أوامر من الحكومة بينما يستعد لتكثيف الغارات على غزة قبل إنهاء العمليات.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين توصلوا إلى استنتاج بأن العنف في اللد وبات يام وعكا وغيرها من المدن يمثل تهديداً أمنياً لا يقل خطورة عن القتال في غزة".

وأضافت أنّه "بالرغم من أن إسرائيل ترفض، حتى الآن، بعض المقترحات بشأن الوساطة للتوصل إلى هدنة، إلا أن الحكومة الإسرائيلية، وفقاً للمصادر، قد تعيد النظر في هذا الأمر بسبب العنف داخل إسرائيل".

وأشارت الصحيفة إلى أنّه "بحسب تقييم المسؤولين الإسرائيليين، فإن البنية التحتية العسكرية والسياسية لحركة "حماس" تلقت ضربة قوية منذ بدء المواجهات وأن قدرات إسرائيل على الردع تمت استعادتها بشكل عام".

وعلى الرغم من ذلك يخطط الجيش لتكثيف الغارات في الأيام القادمة لحرمان "حماس" من فرصة استعادة قدراتها بسرعة، بحسب الصحيفة.

وخلصت "هآرتس" إلى أنّ الجيش الإسرائيلي يتخذ موقفاً حذراً أيضاً من فكرة إسقاط "حماس"، حيث يخشى أصحاب القرار في إسرائيل من أن يؤدّي فراغ السلطة في القطاع إلى الفوضى.
المصدر: سبوتنيك
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