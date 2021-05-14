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عربي-دولي
لقاحات كورونا أنقذت حياة 12 ألف فرد في بريطانيا
Lebanon 24
14-05-2021
|
05:28
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كشف تحليل أجرته وكالة الصحة العامة في بريطانيا أن طرح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حال دون وفاة نحو 12 ألف شخص ومنع دخول أكثر من 30 ألفاً آخرين المستشفيات من كبار السن.
وقالت وكالة الصحة العامة، إنه حتى نهاية نيسان الماضي، حال برنامج التطعيم ضد كورونا دون وفاة 11700 ممن تبلغ أعمارهم 60 عاما وأكثر، وتم تجنب دخول ما يقدر بنحو 33 ألفا المستشفيات ممن تبلغ أعمارهم 65 فأكثر خلال الفترة نفسها.
وأوضحت أن هذا التقدير لا يمثل سوى التأثيرات المباشرة للقاحات والدليل الواضح والمتزايد على أن اللقاحات تساعد في تقليل انتقال العدوى، مما يعني أن عدد الوفيات والدخول للمستشفيات التي منعتها اللقاحات كانت أعلى على الأرجح.
المصدر: روسيا اليوم
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