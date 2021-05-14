فيلم في الفضاء الخارجي... هذا ما تحضر له روسيا

علنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوموس" أن روسيا اختارت أربعة أشخاص للعمل كأعضاء طاقم وممثلين في أول فيلم سيتم تصويره في الفضاء الخارجي.ونقلت وكالة "سبوتنيك" بيان الوكالة الروسية "روسكوسموس"، الذي جاء فيه إنه "من المقرر إرسال الممثلين على متن مركبة "سويوز إم إس-19" في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول إلى محطة الفضاء الدولية".وقالت الوكالة إن عنوان الفيلم هو "التحدي"، وسيبدأ الأربعة تدريباتهم على رحلة الفضاء بنهاية الشهر الجاري.وبعد فحص طبي اختارت روسيا الممثلة يوليا بيريسيلد والممثل والمخرج كليم شيبينكو ليتم ضمهما إلى الطاقم الرئيسي.