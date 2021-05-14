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برنامج تلفزيوني يتحول إلى حلبة مصارعة.. تضارب ولكمات بين نائبين! (فيديو)

Lebanon 24
14-05-2021 | 14:00
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انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر عراك النائبين الأوكرانيين أوليغ بارنا ودميتري سولومتشوك خلال برنامج تلفزيوني.

وهاجم النائب السابق في البرلمان الأوكراني، أوليغ بارنا، نائب حزب "خدمة الشعب" دميتري سولومتشوك، خلال استضافتهم في برنامج تلفزيوني سياسي.

وكان سبب الخلاف بين السياسيين نقاش حاد حول سوق العقارات، تخلله تبادل الاتهامات والإهانات، ليقوم بارنا من مقعده ويلقي سولومتشوك على الكرسي ويتبادلان اللكمات.

واضطر مقدمو البرنامج إلى تهدئة السياسيين قبل إتمام الحوار.
المصدر: سبوتنيك
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