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هزة أرضية تضرب حلب

Lebanon 24
14-05-2021 | 08:00
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أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، اليوم الجمعة عن وقوع هزة أرضية بقوة 3.5 على مقياس ريختر شمال مدينة حلب بمسافة 100 كم.
المصدر: روسيا اليوم
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هزة أرضية

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