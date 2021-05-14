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عربي-دولي
هزة أرضية تضرب حلب
Lebanon 24
14-05-2021
|
08:00
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أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، اليوم الجمعة عن وقوع هزة أرضية بقوة 3.5 على مقياس ريختر شمال مدينة حلب بمسافة 100 كم.
المصدر: روسيا اليوم
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هزة أرضية
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