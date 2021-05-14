"رئيس ظل في أميركا".. تصريحات مثيرة لمسؤول سابق

الرئيس جو بايدن ليس هو الشخص الذي يتولى أمور السلطة في الولايات المتحدة الأميركية في الواقع العملي، حسب ريتشارد غرينيل، مدير سابق للاستخبارات الوطنية الأميركية.وليست نائبته كامالا هاريس هي التي تقوم بهذه المهمة، إذ يوجد للولايات المتحدة "رئيس ظل" وفقا لما قاله غرينيل على شبكة تلفزيون CPAC.وبحسب المدير السابق للاستخبارات الوطنية فإن سوزان رايس هي رئيسة الظل التي تمسك بزمام الأمور في البلاد.وتشغل رايس منصب رئيسة مجلس السياسة الداخلية في البيت الأبيض. في ظن غرينيل فإن هذا المنصب يتيح لرايس أن تؤثر في السياسة الخارجية أيضا.