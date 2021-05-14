رحلة جوية فريدة لمشاهدة القمر الوردي.. تذاكرها بيعت في دقيقتين

ذكرت شبكة "CNN" الأميركية أنّ شركة الطيران الأسترالية الرسمية "كانتاس" تقدم رحلة جديدة، ستمنح ركابها فرصة مشاهدة "القمر الدموي العملاق" من على ارتفاع نحو 40 ألف قدم عن سطح الأرض.ومن المتوقع أن تحدث ظاهرة "القمر الوردي" يوم 26 أيار الحالي، وستتيح تلك الرحلة التي توفرها "كانتاس" القدرة للأشخاص على مواكبتها بشكل رائع.ومع هذا، سيتمكن الناس في غرب أميركا الشمالية، وغرب أميركا الجنوبية، وأستراليا، وجنوب شرق آسيا من مشاهدة "القمر الدموي".وتعدّ رحلة "السوبر مون" الأحدث في سلسلة الرحلات التي تديرها شركة "كانتاس" والتي تأخذ المسافرين في رحلة ممتعة، قبل إعادتهم إلى المكان الذي أتوا منه.ووصل سعر التذكرة إلى 499 دولاراً أسترالياً (386 دولاراً أميركياً) للدرجة الاقتصادية، بينما بلغت قيمة تذكرة درجة رجال الأعمال 1499 دولاراً أسترالياً (1160 دولاراً أميركياً).ووسط ذلك، فإن الأمر الأبرز هو أنّ جميع التذاكر لتلك الرحلة كانت قد نفدت خلال دقيقتين ونصف الدقيقة من طرحها للبيع.الرحلة لمعاينة ظاهرة القمر الوردي ستنطلق من سيدنيووفقاً لـ"CNN"، فإنّ الشركة وعدت ركاب الرحلة برؤية مناظر مذهلة لـ"القمر الدموي"، مشيرة إلى أنها تعمل مع عالمة الفلك، فانيسا موس، لتصميم مسار الرحلة الأمثل فوق المحيط الهادئ".وستكون الرحلة على متن طائرة بوينغ "787 دريملاينر" والتي جرى اختيارها لأن نوافذها الكبيرة تجعلها "مثالية للنظر إلى القمر".وفعلياً، فإنّ تلك الرحلة سوف تستغرق 3 ساعات، إذ ستنطلق من سيدني وتحلق فوق ميناء المدينة قبل الطيران فوق السحب، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والتي تتضمن ارتداء الكمامات الواقية ومراعاة التباعد الاجتماعي.