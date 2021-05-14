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عربي-دولي
بلينكن: لن تترك أستراليا بمفردها في مواجهة الإكراه الاقتصادي الصيني
Lebanon 24
14-05-2021
|
13:00
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أكّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنّ بلاده لن تترك أستراليا بمفردها في مواجهة الإكراه الاقتصادي الصيني، معتبرة أنّ "هذا السلوك تجاه حلفاء الولايات المتحدة سيعرقل تحسين العلاقات بين واشنطن وبكين"، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".
وفي مؤتمر صحفي له مع وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين، قال بلينكن: "كررت التأكيد على أن الولايات المتحدة لن تترك أستراليا وحدها في الملعب بمواجهة الإكراه الاقتصادي من قبل الصين".
وأضاف: "لقد أوضحنا للصين كيف أن مثل هذه الإجراءات التي تستهدف أقرب شركائنا وحلفائنا ستعرقل التحسن في علاقتنا مع الصين".
وكانت بكين فرضت سلسلة من العقوبات التجارية على الصادرات الأسترالية تراوحت بين المشروبات والفحم مع تفاقم التوترات بين البلدين في السنوات الأخيرة.
وتعتبرُ أستراليا من بين أوائل الدول التي حظرت علناً شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا من شبكاتها للجيل الخامس بسبب مخاوف أمنية، كما أثارت غضب بكين في العام الماضي بدعواتها لإجراء تحقيق مستقل في نشأة "كورونا".
وخلال المؤتمر الصحفي، قالت باين إنّ "أستراليا كانت واضحة في رغبتها في إقامة علاقات بناءة مع الصين"، وأضافت: "لكننا لن نتنازل عن أمننا القومي أو سيادتنا وسنواصل العمل لحماية ذلك".
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