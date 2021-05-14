ماكرون يبلغ نتنياهو "الضرورة الملحة لعودة السلام" في الشرق الاوسط

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة على "الضرورة الملحة لعودة السلام" في الشرق الأوسط مؤكدا خلال محادثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"، ومعربا في الوقت نفسه عن "قلقه على السكان المدنيين في غزة".وضمن اتصالاته الهادفة "إلى وقف تصعيد العنف في الشرق الأوسط"، أجرى الرئيس الفرنسي محادثة مع نتنياهو "مقدما اليه تعازيه" بضحايا الهجمات الصاروخية التي "تبنتها حركة حماس ومجموعات إرهابية أخرى" والتي دانها "مجددا بشدة" كما افادت الرئاسة الفرنسية في بيان.وأضاف البيان "في ذكرى قيام دولة اسرائيل، كرر رئيس الجمهورية تمسكه الراسخ بأمن اسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي".وأبلغ ماكرون الذي تشاور مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس، الى نتنياهو "قلقه على السكان المدنيين في غزة" مشددا على "الضرورة الملحة لعودة السلام" في الشرق الأوسط.وتابع البيان: "ستشارك فرنسا في اجتماع مجلس الامن الدولي المقرر الاحد" حول النزاع الاسرائيلي الفلسطيني الساعة 14,00 ت غ.