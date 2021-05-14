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هونغ كونغ تجمد أصول قطب الإعلام جيمي لاي

Lebanon 24
14-05-2021 | 15:30
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أعلنت سلطات هونغ كونغ الجمعة أنها جمدت أصول الملياردير المؤيد للديموقراطية جيمي لاي، لخرقه قانون الأمن القومي في المدينة.

وقال المكتب المسؤول عن الأمن إنه أصدر أمرا بتجميد أسهم لاي في مجموعة "نيكست ديجيتال ميديا غروب" و"ملكية حسابات في مصارف محلية لثلاث شركات عائدة اليه".

ولطالما أثار لاي (73 عاماً) غضب بكين بسبب دعم صحفه للتحرك المؤيد للديموقراطية الذي نظم التظاهرات الكبرى في 2019.

ودعمت صحيفته "آبل دايلي" بانتظام المعسكر المؤيد للديموقراطية والتظاهرات التي نظمت لأشهر في 2019 في المركز المالي الآسيوي.

واعتقل العام الماضي لخرقه القانون الجديد حول الأمن الذي فرضته بكين لقمع التحرك في هونغ كونغ.

ولاي المولود في الصين القارية وأتى سرا إلى هونغ كونغ في سن الثانية عشرة حيث جمع ثروة، متهم ب"التواطؤ مع دول أجنبية" ودعم فكرة العقوبات الأجنبية على قادة الصين وهونغ كونغ.

وحكم عليه في نيسان بالسجن 14 شهرا بتهمة تنظيم التظاهرات المؤيدة للديموقراطية في آب/أغسطس 2019 والمشاركة فيها.
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