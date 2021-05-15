البيت الأبيض: نعمل على خفض التصعيد للوصول إلى سلام دائم

أكدت الولايات المتحدة الأميركية أنّها تراقب عن كثب التطورات الجارية في غزة وإسرائيل، مشدّدة على أنها ‏ستظلّ منخرطة في الكثير من المحادثات التي قد تساعد في حلّ الموقف.



وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في المؤتمر الصحافي اليومي، أنّه منذ اليوم الأول للأحداث ‏وإدارة الرئيس جو بايدن تعمل على خفض التصعيد؛ للوصول نحو سلام دائم وهذا هو محور كل ‏محادثة تجريها الإدارة. ‏

وأشارت إلى أن "الإدارة الأميركية أجرت العديد من المحادثات مع العديد من قادة ومسؤولي ‏المنطقة من فلسطينيين وإسرائيليين ومصريين؛ لمحاولة تغيير الوضع الجاري".



من جهتها، قالت السفيرة الأميركية في مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد في تغريدة لها على "تويتر": "يستحق الفلسطينيون والإسرائيليون العيش بكرامة وأمن. يجب أن نفسح المجال للدبلوماسية والحوار. سنواصل العمل بلا كلل مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين من أجل سلام دائم".