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البيت الأبيض: نعمل على خفض التصعيد للوصول إلى سلام دائم

Lebanon 24
15-05-2021 | 00:00
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أكدت الولايات المتحدة الأميركية أنّها تراقب عن كثب التطورات الجارية في غزة وإسرائيل، مشدّدة على أنها ‏ستظلّ منخرطة في الكثير من المحادثات التي قد تساعد في حلّ الموقف.

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في المؤتمر الصحافي اليومي، أنّه منذ اليوم الأول للأحداث ‏وإدارة الرئيس جو بايدن تعمل على خفض التصعيد؛ للوصول نحو سلام دائم وهذا هو محور كل ‏محادثة تجريها الإدارة. ‏

وأشارت إلى أن "الإدارة الأميركية أجرت العديد من المحادثات مع العديد من قادة ومسؤولي ‏المنطقة من فلسطينيين وإسرائيليين ومصريين؛ لمحاولة تغيير الوضع الجاري".

من جهتها، قالت السفيرة الأميركية في مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد في تغريدة لها على "تويتر": "يستحق الفلسطينيون والإسرائيليون العيش بكرامة وأمن. يجب أن نفسح المجال للدبلوماسية والحوار. سنواصل العمل بلا كلل مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين من أجل سلام دائم".

المصدر: سكاي نيوز
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