أول مركبة فضائية صينية تنجح بالهبوط على سطح "الكوكب الأحمر"

أكدت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء، اليوم السبت، أن مركبة الهبوط، التي تحمل أول مركبة تجوال صينية للمريخ، قد هبطت على كوكب المريخ، مما يجعل الصين ثاني دولة من الدول التي ترتاد الفضاء تهبط على الكوكب الأحمر بعد الولايات المتحدة.



لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل مقاطعة هاينان الجزرية بجنوبي الصين يوم 23 تموز 2020.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، فإنّ هذه هي المرة الأولى التي يهبط فيها مسبار صيني على كوكب آخر خارج الأرض.هذا وتم إطلاق المسبار "تيانون-1" المكوّن من مركبة مدارية ومركبة هبوط ومركبة تجوال من مركز "ونتشانغ"

ويمثل هذا المسبار خطوة الصين الأولى لاكتشاف الكواكب في النظام الشمسي، ويهدف إلى إكمال الدوران والهبوط والتجوال على "الكوكب الأحمر" في مهمة واحدة.

ودخل المسبار إلى مدار المريخ في شباط بعد رحلة استغرقت قرابة 7 أشهر في الفضاء، وأمضى أكثر من شهرين للبحث عن مواقع الهبوط المحتملة على المريخ.