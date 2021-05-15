القصف على غزّة مستمرّ ومواجهات في الضفة.. وسقوط شهداء وجرحى

تتواصل عمليات القصف الإسرائيلي على قطاع غزة على الرغم من التقارير الإسرائيلية التي تشير إلى قرب انتهاء العمليات العسكرية في القطاع، فيما دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، للتدخل لوقف انتهاكات إسرائيل، فيما يستعدّ مجلس الأمن الدولي للاجتماع حول الصراع في فلسطين غداً لأحد.



وبحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز"، فقد واصل الجيش الإسرائيلي قصفه الجوي والبري على عدة مواقع في قطاع غزة مخلفاً شهداء وجرحى.وأفادت مصادر عسكرية باستهداف الغارات الإسرائيلية مصارف ومكاتب أمنية في القطاع، كما طالت الضربات أنفاقاً ومواقع تابعة لحركتي "حماس" و"الجهاد" فيما شهد شمالي القطاع أكثر من 30 غارة إسرائيلية.وفي الجهة المقابلة، تواصلت عمليات الإطلاق الصاروخي من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل، واستهدفت الفصائل الفلسطينية عدة مواقع إسرائيلية والمستوطنات المحيطة بقطاع غزة بعشرات الصواريخ.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صاروخاً أطلق من غزة تسبب بحريق في ميناء أسدود بعد أن أصاب مخزناً يحوي مواد سريعة الاشتعال.وأفادت "سكاي نيوز"، باستهداف مدينة بئر السبع في جنوب إسرائيل بقذائف صاروخية مما أدى إلى انقطاع الكهرباء في عدد من البلدات المحيطة بها، بعد ضربات مماثلة طالت أيضا سديروت وعدة مستوطنات في محيط القطاع.

ارتفاع في عدد الشهداء الفلسطينيين



وفي الأثناء، ارتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة إلى 128 شهيداً إضافة إلى أكثر من 900 إصابة.



وقال مسؤولون طبيون فلسطينيون إن ما لا يقل عن 128 شخصاً استشهدوا في غزة منذ يوم الاثنين، بينهم 31 طفلاً و20 امرأة، كما أصيب 950 آخرون.



وأفادت "سكاي نيوز" بأنّ الجيش الإسرائيلي شنّ يوم أمس الجمعة نحو 30 غارة بشكل متزامن على شمالي قطاع غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن استشهاد 7 مواطنين، بينهم طفلة ووالدتها فجر اليوم السبت، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.



وبحسب "وفا"، فإن المنزل المستهدف يعود لشخص يدعى أبو حطب ما أدى إلى وقوع شهداء وإصابة 20 آخرين بجروح، وجرى نقلهم إلى مستشفى الشفاء.



وذكرت شبكة "سكاي نيوز"، أنّ سيارات الإسعاف المصرية وصلت إلى معبر رفح البري، لنقل جرحى القصف الإسرائيلي على غزة. مشيرة إلى أنّ 10 سيارات إسعاف ستقوم بنقل الجرحى إلى ثلاث مستشفيات خصصتها مصر لعلاجهم.

مواجهات بالضفة الغربية



وفي الضفة الغربية، حيث تشهد مدن الضفة احتجاجات متصاعدة على التصعيد الاسرائيلي في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 12 فلسطينياً وإصابة أكثر من 500 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات بمناطق عدة.



وتركزت المواجهات في جنين ونابلس ورام الله وسلفيت والخليل وأريحا وغيرها من المناطق.



كما أصيب أكثر من 50 فلسطينياً جروح بعضهم خطيرة جراء مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس.



قرب انتهاء العمليات العسكرية في غزة



وعلى صعيد العمليات العسكرية والحديث عن توقفها، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أمنية رفيعة عن قرب انتهاء الحملة على غزة بعد الضربات القوية على القطاع.



إلى ذلك نفى مصدر مطلع على الاتصالات بين اسرائيل و"حماس" حدوث مفاوضات بين الطرفين مشيراً إلى أن التقارير عن حدوث تقدم بجهود مصرية غير صحيحة.



وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أكد ان الضربات على غزة ألحقت ضرراً كبيراً بنظام الإنتاج الصاروخي لحركتي حماس والجهاد. يأتي ذلك بعد أن كشفت مصادر إسرائيلية إن بعض قادة الجيش يدعمون قرار إنهاء العملية العسكرية على غزة قبل يوم الاحد المقبل.

جهود وقف التصعيد



إلى ذلك، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للتدخل الفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي قبل خروج الأوضاع عن السيطرة.



وطالب عباس، الذي دان عمليات القتل الممنهج للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، في بيان له مجلس الأمن الدولي والأطراف الدولية لتحمل مسؤولياتهم لوقف الهجمات الإسرائيلية حفاظًا على الأمن والسلام بموجب القانون الدولي".



من ناحيته، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الفلسطينيين والإسرائيليين بالسماح بجهود الوساطة، بهدف التوصل إلى وقف فوري للقتال.



وناشد غوتيريش الجانبين وقف المعارك على الفور، محذرا من أن يخلف القتال أزمة إنسانية وأمنية لا يمكن احتواؤها.



