3 دول من 3 قارات تتصدر قائمة الأكثر تضرراً من "كورونا"!

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية عن ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في العالم إلى أكثر من 161.5مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 3.3 مليون وفاة.



وبحسب بيانات الجامعة فقد بلغ إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في العالم 161.555.984، وإجمالي الوفيات 3.353.210.

وبحسب ما ذكرت وكالة "نوفوستي"، فقد تصدرت 3 دول من 3 قارات قائمة الدول الأكثر تضرراً من الوباء، حيث حلّت الولايات المتحدة (أميركا الشمالية) في المركز الأوّل، تلتها البرازيل (أميركا الجنوبية) في المرتبة الثانية، ثمّ الهند (آسيا)، في المرتبة الثالثة.



وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ585224 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 32.893.586.تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ432628 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 15.519.525.في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 262317، وإجمالي إصابات 24.046.809.وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ220159، وإجمالي إصابات 2.377.995.وفي المرتبة الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات127930، وإجمالي إصابات 4.462.603.وسادسا إيطاليا بإجمالي وفيات 123927، وإجمالي إصابات 4.146.722.وفي المرتبة السابعة روسيا بإجمالي وفيات 113182، وإجمالي إصابات 4.886.641.وفي المرتبة الثامنة فرنسا بإجمالي وفيات107584 وإجمالي إصابات 5.909.386.وفي المرتبة التاسعة ألمانيا بإجمالي وفيات 85909، وإجمالي إصابات 3.588.502.تلتها في المرتبة العاشرة إسبانيا، بإجمالي وفيات79339، وإجمالي إصابات 3.604.799