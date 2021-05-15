عربي-دولي

الصين.. قتلى وجرحى ودمار بإعصار في "بؤرة كورونا"!

Lebanon 24
15-05-2021 | 03:00
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لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب المئات إضافة إلى تدمير العديد من المنازل والممتلكات جراء إعصارين ضربا إقليمين في الصين، أمس الجمعة، وفقاً لتقارير إعلامية محلية.

وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم السبت، إنّ إعصارين اجتاحا مدينة ووهان بوسط الصين والتي تعدّ "بؤرة" تفشي فيروس "كورونا" نهاية العام 2019، وبلدة في إقليم جيانغسو الشرقي مما أسفر عن وقوع ضحايا وإلحاق خسائر مادية في الممتلكات.


وأضافت "شينخوا" أنّ 6 أشخاص لقوا حتفهم في مدينة ووهان بإقليم هوبي كما أصيب 218 بعد أن اجتاح إعصار يوم الجمعة منطقة كيديان مساء الجمعة.

ودمر الإعصار 27 منزلاً وألحق أضراراً بنحو 130 منزلا آخر، كما أفادت وكالة "رويترز".

يشار إلى أن مدينة ووهان، هي المدينة التي يعتقد أن فيروس "كورونا" المستجد قد تفشى فيها، قبل أن ينطلق إلى باقي أنحاء العالم ويتحول إلى وباء "كوفيد-19"، في بدايته في شهر كانون الأول من العام 2019.

وأضافت وكالة الأنباء الصينية أن إعصارا آخر اجتاح بلدة شينجي بإقليم جيانغسو مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 21 آخرين، فيما ألحقت الرياح الشديدة أضراراً بمنشآت كهرباء وهدمت عدة مصانع بحسب ما أفاد مسؤولون في دائرة الإطفاء.


المصدر: سكاي نيوز
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