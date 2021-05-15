الصين.. قتلى وجرحى ودمار بإعصار في "بؤرة كورونا"!

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب المئات إضافة إلى تدمير العديد من المنازل والممتلكات جراء إعصارين ضربا إقليمين في الصين، أمس الجمعة، وفقاً لتقارير إعلامية محلية.
وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم السبت، إنّ إعصارين اجتاحا مدينة ووهان بوسط الصين والتي تعدّ "بؤرة" تفشي فيروس "كورونا" نهاية العام 2019، وبلدة في إقليم جيانغسو الشرقي مما أسفر عن وقوع ضحايا وإلحاق خسائر مادية في الممتلكات.
وأضافت وكالة الأنباء الصينية أن إعصارا آخر اجتاح بلدة شينجي بإقليم جيانغسو مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 21 آخرين، فيما ألحقت الرياح الشديدة أضراراً بمنشآت كهرباء وهدمت عدة مصانع بحسب ما أفاد مسؤولون في دائرة الإطفاء.