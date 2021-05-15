فقد زوجته و3 من أولاده بالقصف الإسرائيلي.. فلسطيني يروي تفاصيل المأساة (فيديو)

قال المواطن الفلسطيني محمد أبو حطب، إنه فقد زوجته وثلاثة من أبنائه بسبب القصف الإسرائيلي الذي استهدف مخيم الشاطئ مساء أمس الجمعة.

وبحسب فيديو نشرته وكالة "فلسطين الآن"، قال أبو حطب، إن أولاده كانوا قد لبسوا ملابس العيد وذهبوا برفقة زوجته إلى المخيم لقضاء العيد مع أقربائهم.

وأكد أبو حطب، أن الطيران الإسرائيلي لم ينذر المدنيين في مخيم الشاطئ قبل قصف المنازل، قائلا: "قصفوا المنزل بلا سابق إنذار".

وعن أعمار أولاده، قال: "الحمد لله على كل حال، استشهدت زوجتي أم صهيب، واستشهد صهيب 14 سنة، وعبد الرحمن 8 سنوات، وحسام عمره 6 سنوات".

وعمن نجا من القصف قال أبو حطب: "الحمد لله عندي واحد اسمه عمر خمس شهور، طلعوه من القصف ناجي الحمد لله أن أبقى لي واحد، لكن لي ابن اسمه يحي 11 سنة، مفقود حتى اللحظة لم يتم العثور عليه".

أب يروي تفاصيل المجازة التي حدث مع أولاده في مخيم الشاطئ pic.twitter.com/vsdBhkBOUE

— فلسطين الآن (@paltimes2015) May 15, 2021

يُشار إلى أن مصادر طبية فلسطينية، كانت قد أكدت في وقت سابق من مساء الجمعة، أن ثمانية مواطنين استشهدوا هم 6 أطفال وامرأتان جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة أبو حطب، في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، من دون تحذير ساكنيه، وأن 15 أصيبوا بجروح، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ متواصلة.

واستهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية المنزل المكون من 4 طوابق، بثلاثة صواريخ، ما أدى إلى تسويته بالأرض.