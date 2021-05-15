أميركا تحذّر رعاياها في هذا البلد

أصدرت السفارة الأميركية في أفغانستان، اليوم السبت، تحذيرًا أمنيًّا لرعاياها وحثتهم على البقاء بعيدًا عن أماكن التجمعات، بسبب احتمال "تصاعد العنف عقب إجازة عيد الفطر".
ونشرت السفارة الأميركية في أفغانستان على موقعها الرسمي في "تويتر" تحذيرًا قالت فيه: "بسبب التصاعد، تاريخيًّا، للعنف في أفغانستان بعد عطلة العيد، يتم تذكير مواطني الولايات المتحدة في أفغانستان بتوخي الحذر في الأماكن المزدحمة، بما في ذلك الاحتفالات العامة والأسواق ودور العبادة والبنوك".
وتعتزم واشنطن سحب جميع قواتها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر القادم، تاريخ الذكرى العشرين لهجمات عام 2001.