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أميركا تحذّر رعاياها في هذا البلد

Lebanon 24
15-05-2021 | 06:00
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أصدرت السفارة الأميركية في أفغانستان، اليوم السبت، تحذيرًا أمنيًّا لرعاياها وحثتهم على البقاء بعيدًا عن أماكن التجمعات، بسبب احتمال "تصاعد العنف عقب إجازة عيد الفطر".

ونشرت السفارة الأميركية في أفغانستان على موقعها الرسمي في "تويتر" تحذيرًا قالت فيه: "بسبب التصاعد، تاريخيًّا، للعنف في أفغانستان بعد عطلة العيد، يتم تذكير مواطني الولايات المتحدة في أفغانستان بتوخي الحذر في الأماكن المزدحمة، بما في ذلك الاحتفالات العامة والأسواق ودور العبادة والبنوك".


وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء إصرار المسلحين على استهداف الأجانب من خلال اختطافهم أو الهجوم على أماكن مثل الفنادق والمجمعات السكنية ونقاط التفتيش الأمنية والمطارات.

وطالبت السفارة الأميركية في أفغانستان رعاياها بوضع خطط لمغادرة أفغانستان عبر شركات الطيران التجارية.

وتعتزم واشنطن سحب جميع قواتها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر القادم، تاريخ الذكرى العشرين لهجمات عام 2001.

المصدر: روسيا اليوم
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