"إردوغان يهدد إسرائيل".. أخبار مفبركة تغزو مواقع التواصل

انتشرت مجموعة من الأخبار المفبركة عن التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي على مواقع التواصل الاجتماعي، حمل بعضها مقاطع فيديو قديمة وأخرى مفبركة، كما انتشرت تصريحات قديمة للرئيس التركي قيل فيه إنه يهدد إسرائيل، ولكن تبين أن جميع هذه المنشورات مضللة وغير دقيقة.



وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو يدعي ناشروه أنه لأشخاص من سيناء يرددون قسما ويهتفون للمسجد الأقصى على خلفية الأحداث الأخيرة.

لكن الفيديو منشور منذ أشهر ويظهر سباقًا تقليديًّا جنوب سيناء، أما صوت الهتافات فهو مركب على الفيديو، وأظهر التفتيش عنه على محركات البحث أنه منشور على موقع تيك توك في كانون الأول 2021 ومرفقا بأغنية.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل فيديو يدعي ناشروه أنه يظهر موقفا حديثا للرئيس التركي رجب طيب إردوغان يهدد خلاله إسرائيل. لكن هذا الكلمة في الحقيقة ألقيت خلال اجتماع لدول منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول عام 2018.

وتداول مستخدمون أيضًا فيديو يدعي ناشروه أنه يظهر سيارة شرطة إسرائيلية تتجاوز أحد شوارع مدينة اللد بسرعة فائقة في ظل المواجهات بين الجانبين، لكن الفيديو لا علاقة له بذلك وهو مصور منذ سنة لمطاردة في شوارع مدينة سان برناردينو بولاية كاليفورنيا الأميركية.