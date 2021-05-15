محادثات فيينا.. تضاؤل فرصة التوصل إلى اتفاق قبل هذا التاريخ

وقبل أيام، أعلنت ألمانيا أن المحادثات النووية الإيرانية في فيينا قد تستغرق وقتًا طويلًا، لكنها أكدت أن المفاوضات بناءة.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الاثنين، إن الوقت عامل جوهري في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.
وأضاف: "لكن الوقت ينفد.. نهدف إلى العودة الكاملة للاتفاق النووي الإيراني لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم قدرة إيران على امتلاك أسلحة نووية".
والأسبوع الماضي، عاد المسؤولون الأميركيون إلى فيينا للمشاركة في جولة رابعة من المحادثات غير المباشرة مع إيران حول سبل العودة للامتثال للاتفاق، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2018، قبل أن تبدأ إيران، بعد حوالي عام، في انتهاك شروط الاتفاق.