حادث سير مروع يتسبب بوفاة 14 شخصًا حرقًا في العراق (فيديو)

انتشل فريق إنقاذ تابع للدفاع المدني العراقي 14 جثة متفحمة بعد حادث على الطريق الدولي السريع بمحافظة المثنى جنوب العراق.



وفي التفاصيل فإن حافلة سعة 14 راكبًا اصطدمت مع باص لنقل الركاب، وإن الضحايا هم من سكان محافظة البصرة.



وتم إنقاذ 3 من المصابين الذين كانوا عائدين من زيارة لمقبرة وادي السلام، ومن بين الضحايا 8 أشخاص من عائلة واحدة.

وتسجل في الطريق الدولي حوادث مرورية مروعة يوميًّا، وتشمل الأسباب "إهمال من السائقين والسرعة وقلة النوم وعدم وجود الإنارة والحفر في الطريق"، بحسب مراسل الحرة في العراق.

وقال فريق إنقاذ الدفاع المدني إنه بذل جهودًا كبيرة وتمكن بعد استخدام معدات الإنقاذ مثل أدوات لقص الحديد من إخراج الأشخاص الثلاثة المصابين وإجراء الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى أقرب مستشفى.



وأوضح الفريق أنه تم تسليم الجثث الـ 14 إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وتابع أنه عمل مع فريق الإطفاء لتنفيذ عملية الإخلاء بالتزامن مع عملية إخماد الحريق بوقت قياسي "حال دون تفاقم الخسائر جراء الحادث الذي نتج بسبب السرعة وقلة الانتباه".