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إسرائيل تدمر برج "الجلاء" في غزة وكتائب القسام تتوعد برد "مزلزل" (فيديو)

Lebanon 24
15-05-2021 | 08:48
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دمرت غارة إسرائيلية، السبت، برج "الجلاء" في قطاع غزة، الذي يضم مكاتب إعلامية وشققا سكنية، بعد أن أعطت مهلة لإخلائه قبيل تدميره، على غرار الغارة التي استهدفت برج "الشروق" قبل أيام.

ونقلت "رويترز" عن شهود عيان أن البرج تم إخلاؤه بالكامل قبيل تدميره.

 




وجاءت الغارة التي استهدفت برج الجلاء، الذي هددت إسرائيل بتدميره سابقًا، بعد سقوط مجموعة من الصواريخ التي أطلقت من غزة، على مناطق متفرقة بإسرائيل، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

توازيَا، تعهدت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بأن تدمير الجيش الإسرائيلي لبرج الجلاء في مدينة غزة اليوم السبت لن يبقى بدون رد.


وذكرت كتائب القسام، في معرض تعليقها على هذا الإجراء الإسرائيلي: "بعد قصف البرج المدني في غزة، على سكان تل أبيب والمركز أن يقفوا على رجل واحدة وينتظروا ردنا المزلزل".

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