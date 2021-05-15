محطة الصين الفضائية الجديدة.. إليكم 9 معلومات عنها

تسعى الصين لمزاحمة الدول الأخرى في الفضاء، وهي تهدف لإنجاز محطّة الفضاء الجديدة الخاصة بها قبل نهاية العام 2022.



وفي سبيل هذه المحطة، أرسلت الصّين مؤخراً الصاروخ “لونغ مارش 5 بي” إلى الفضاء، وكانت مهمته إيصال وحدة “تيانهي” (التناغم السماوي)، أول المكونات الـ3 للمحطة.



إلا أنه بعد ذلك، خرج الصاروخ عن السيطرة وأثار رعباً واسعاً حول العالم بسبب سيناريوهات سقوطه في كوكب الأرض خصوصاً في مناطق مأهولة. ولكنه بعد انتظار وترقب، سقط الصاروخ في المحيط الهندي.

1- سيتم بناؤها على غرار محطة الفضاء الدولية التي تديرها الولايات المتحدة وروسيا واليابان وكندا ووكالة الفضاء الأوروبية.



2- ستوفر هذه المحطة مكاناً لعيش رواد الفضاء عليه، وستدور في مدار أرضي منخفض.



3- ستشمل المحطة أقساماً عديدة من بينها أقسام خاصة لدراسات البيئة الفضائية.4- سيكون حجمها خُمس حجم محطة الفضاء الدولية.5- المحطة ستكون صالحة لمدة 10 سنوات وستستوعب 3 رواد فضاء.6- من المتوقع أن يتراوح وزن المحطة الصّينية بين 80 و 100 طن.7- سيتم التحكم بالعمليات الخاصة من المحطة من مركز بكين للقيادة والتحكم الفضائي في الصين.8- ستستمر عملية تجميع محطة الفضاء الصّينية أكثر من عام.9- يفترض أن تصبح المحطة قابلة للتشغيل في 2022.