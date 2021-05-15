"الاتحاد" و"فلاي دبي" تلغيان رحلاتهما إلى تل أبيب

ألغت شركتا الاتحاد للطيران وفلاي دبي الإماراتيتان رحلاتهما إلى تل أبيب وانضمتا بذلك إلى شركات الطيران الأميركية والأوروبية التي أوقفت رحلاتها إلى إسرائيل بسبب العمليات العسكرية المتصاعدة هناك.وفي الشهور القليلة الماضية سيرت شركات الطيران العاملة في الإمارات رحلات منتظمة إلى إسرائيل بعد إقامة علاقات دبلوماسية معها العام الماضي.وقالت شركة الاتحاد للطيران التي تعمل من أبوظبي في موقعها على الإنترنت إنها علقت جميع رحلات الركاب والبضائع اعتبارا من يوم الأحد بسبب الوضع في إسرائيل.وأضافت: "تتابع الاتحاد الوضع في إسرائيل وتواصل البقاء على اتصال وثيق مع السلطات ومصادر المعلومات الأمنية".وأيضاً، ألغت فلاي دبي رحلاتها من دبي اعتبارا من يوم الأحد طبقا لما جاء في موقعها على الإنترنت على الرغم من تسيير رحلتين يوم السبت. وبحسب الموقع من المقرر تسيير رحلات في الأسبوع المقبل.وفي الآونة الأخيرة سيرت الشركة رحلات أقل من الرحلات الأربع اليومية المقررة مشيرة إلى انخفاض في الطلب.وتكرر قصف الفصائل الفلسطينية المسلحة لمنطقة تل أبيب خلال الاشتباكات التي بدأت يوم الاثنين مما أدى إلى قيام عدة شركات طيران بإلغاء رحلاتها هذا الأسبوع.