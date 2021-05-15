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عربي-دولي
إثيوبيا ترجئ الانتخابات إلى موعد غير محدد لأسباب لوجستية
Lebanon 24
15-05-2021
|
16:59
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أعلنت رئيسة اللجنة الانتخابية في إثيوبيا السبت إنه سيكون من المستحيل إجراء انتخابات مقررة في الخامس من حزيران بسبب تزايد المشكلات اللوجستية معلنة ارجاءها من دون تحديد موعد جديد.
وقالت رئيسة اللجنة بيروتكان ميديسكا إن "الاقتراع لن يجري في 5 حزيران"، وأضافت: "لا يمكننا تحديد الموعد لإنه يتعين على اللجنة درس الآراء التي تلقتها من الأحزاب".
وأوردت ميديسكا عدداً من الأسباب اللوجستية للتأخير مثل استكمال سجل الناخبين وتدريب موظفي الانتخابات وطبع أوراق الاقتراع وتوزيعها.
وأضافت: "عمليا يصبح من المستحيل إنجاز كل ذلك في المواعيد المحددة أساسا".
وأكدت أن الموعد الجديد سيأخذ في الاعتبار الفصل الماطر الذي يستمر من حزيران إلى أيلول.
والبلد البالغ عدد سكانه 110 ملايين نسمة كان يعتزم اختيار أعضاء البرلمان الوطني والبرلمانات المحلية في الاقتراع.
وينتخب النواب رئيس الوزراء وكذلك الرئيس الذي يضطلع بدور رمزي إلى حد كبير.
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