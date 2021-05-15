عربي-دولي

الجامعة العربية تحمل إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن الحرب"

Lebanon 24
15-05-2021 | 19:00
A-
A+
Doc-P-823271-637566978305939031.jpg
Doc-P-823271-637566978305939031.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت جامعة الدول العربية، السبت، إنها "تحمل السلطات الإسرائيلية كامل المسؤولية، عن الحرب والممارسات التي تستهدف الفلسطينيين" مؤخرا، وأسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.

وطالبت الجامعة العربية، في بيان، المجتمع الدولي وأعضاء الرباعية الدولية والمنظمات الإقليمية والدولية ومجلس الأمن، بـ"تحمل المسؤولية والتدخل الفوري والحاسم لوقف الحرب".

وأورد البيان أن الجامعة تستنكر "جرائم الحرب والعدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والقصف الهمجي لقطاع غرة"، وشدد على استنكار "مخططات التطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال، خاصة في القدس وأحيائها".

وطالبت الجامعة العربية، المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في تحقيقاتها "وتقديم كافة المسؤولين الإسرائيليين عن المجازر والجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إلى المحاكمة وإنفاذ القانون الدولي".

وذكر البيان الصادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أنه يدعو الأطراف الدولية الفاعلة "للعمل على إطلاق مسار سلام حقيقي يستند إلى قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال، وتمكين الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس من ممارسة سيادتها".

وأضاف البيان، أن "الذكرى الـ 73 للنكبة تحل اليوم والشعب الفلسطيني ما زال يعيش تبعاتها المؤلمة منذ عام 1948، وما ترتب عليها من واقع عنوانه الشتات والتشرد والمعاناة المتواصلة".

وأكد قطاع فلسطين في البيان، أن الشعب الفلسطيني "ما زال يتعرض على مرأى ومسمع من العالم لأبشع الجرائم الدموية ولأشرس الاعتداءات الإسرائيلية".

وأشار إلى ما يحدث اليوم بحي الشيخ جراح في القدس، حيث يستهدف التهجير نحو 28 منزلا يقطنه نحو 500 نسمة من العائلات الفلسطينية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-05-15
16:39 | 2021-05-15
16:30 | 2021-05-15
16:26 | 2021-05-15
16:00 | 2021-05-15
15:42 | 2021-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website