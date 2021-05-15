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رقم هاتف أفيخاي أدرعي في متناول الجميع .. وهذا ما يتلقاه !

Lebanon 24
15-05-2021 | 21:36
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كشفت الصحفية الإسرائيلية في إذاعة جيش الاحتلال شمريت مائير، مساء اليوم السبت ، أن حركة حماس نشرت رقم هاتف الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي للناس والآن يتلقى على هاتفه إزعاجات لا تتوقف ورسائل سب وشتم وصور هتلر وتهديدات, وذلك حسبما نقلت وسائل إعلام فلسطينية. 
 
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