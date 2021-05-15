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بايدن يتصل بنتانياهو وعباس... هذا ما جاء في الاتصال

Lebanon 24
15-05-2021 | 15:42
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بعد استهداف أبراج مدنية وتدميرها في غزة ومواصلة التصعيد الإسرائيلي، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم السبت، بأن إسرائيل "تفعل كل ما في وسعها لتجنب الإضرار بالأشخاص الذين لا يشاركون في قتالها مع حماس وجماعات أخرى في غزة".

وطبقا لملخص اتصال هاتفي نشره مكتب نتنياهو أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بايدن بأن الأشخاص "غير المشاركين تم إجلاؤهم" من مبنى سكني في غزة يضم مكاتب وسائل إعلامية إضافة لمكاتب وشقق سكنية وتم تدميره في ضربة جوية إسرائيلية في وقت سابق من اليوم.


وجاء في البيان "رئيس الوزراء نتنياهو شكر الرئيس (بايدن) لدعم الولايات المتحدة لحقنا في الدفاع عن أنفسنا".

من جهته، عبر بايدن عن قلقه من استهداف المدنيين في غزة.

في السياق، أجرى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اتصالا مع نظيره الإسرائيلي بيني غانتس، معربا عن إنهاء العملية العسكرية في أسرع وقت.

أول اتصال مع عباس
في مبادرة هي الأولى من نوعها منذ دخوله البيت الأبيض، وفي خضم التصعيد الكبير بين إسرائيل والفلسطينيين، تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالا هاتفيا السبت من الرئيس الأميركي جو بايدن.



وجاء في بيان رسمي للرئاسة الفلسطينية، أن بايدن أكد لعباس أن واشنطن تبذل جهوداً مع الأطراف المعنية من أجل تحقيق التهدئة، مشدداً على ضرورة الوصول لوقف نار قريب وخفض العنف في المنطقة.

من جانبه، دعا الرئيس الفلسطيني، جو بايدن لتدخل الإدارة الأميركية من أجل وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

في سياق متصل، أصدر البيت الأبيض بياناً نقل فيه أن بايدن أكد لعباس دعمه لحياة الفلسطينيين في أمن وحرية وكرامة، ودعم أميركا لحق إسرائيل فيما اعتبره الدفاع عن النفس.

وأضاف أن الرئيس الأميركي شدد في اتصاله على دعمه لحل الدولتين كأفضل حل دائم للصراع.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أكد لوكالة فرانس برس، أن الرئيس الفلسطيني تلقى اتصالا هاما من الرئيس الأميركي جو بايدن، وهو الاتصال الأول من نوعه بين الرئيسيين.

المصدر: العربية
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