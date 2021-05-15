عربي-دولي

التعاون الإسلامي: اجتماع طارئ غدا على مستوى وزراء الخارجية لبحث التطورات في فلسطين

Lebanon 24
15-05-2021 | 16:26
A-
A+
Doc-P-823374-637567180965349609.jpg
Doc-P-823374-637567180965349609.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يلتئم غدا في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا (بتوقيت السعودية)، الاجتماع الافتراضي الطارئ للجنة التنفيذية، على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بدعوة من المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية، ودولة مقر المنظمة.

وجاء في بيان المنظمة، أن البحث "يتناول الأحداث الدامية والاعتداءات الإسرائيلية في أرض فلسطين، وخصوصا في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل في محيط المسجد الأقصى المبارك". وسيرأس الاجتماع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2021-05-16
03:42 | 2021-05-16
03:30 | 2021-05-16
03:30 | 2021-05-16
03:00 | 2021-05-16
02:50 | 2021-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website