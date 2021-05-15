كنائس ليبيا لفتح أبوابها رغم تراجع أعداد المصلين.. رغبة تصطدم مع متغيرات جديدة!

كتبت جاكلين زاهر في "الشرق الأوسط": في ظل ما تشهده ليبيا من «استقرار نسبي»، بعد تولي السلطة التنفيذية الجديدة مهامها، أبدى ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، استعداد رجال الدين في كنيسته للذهاب إلى مدينتي طرابلس وبنغازي الليبيتين لإعادة فتح الكنائس التي تم إغلاقها هناك بسبب الوضع المتوتر الناجم عن الحرب على العاصمة، لكن هذه الرغبة تصطدم مع متغيرات جديدة شهدتها البلاد خلال الأعوام العشرة الماضية، أبرزها تمكن «التيار المحافظ» وقلة عدد المصلين.

وعد عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي أن هذا الإجراء «يتفق مع مواثيق حقوق الإنسان الدولية المتعلقة بحق ممارسة وإقامة الشعائر الدينية للأجانب» المقيمين في ليبيا، لكنه أوضح أن هذه الخطوة قد تصطدم برفض ما سماه «التيار المحافظ»، فضلاً عن «قلة أعداد المصلين راهناً بسبب تراجع أعداد العمالة الأجنبية من المسيحيين بدرجة كبيرة في السنوات الأخيرة، مقارنة بالوضع أيام النظام السابق».

وأضاف التكبالي لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعتقد بوجود مانع قانوني يحول دون عودة افتتاح الكنائس الموجودة في ليبيا التي تم إنشاؤها في العهد الملكي وفترة (العقيد الراحل) معمر القذافي»، متابعاً: «بالطبع هناك تيار محافظ قد يرفض الأمر، في مقابل تيار آخر يتفهم احتياجات العمالة الأجنبية على اختلاف جنسياتها وطبقاتها لممارسة شعائرهم الدينية، مثلما يتمكن المسلم الموجود بدول أوروبية من إقامة شعائره بالمساجد الموجودة هناك».



وقدر مركز «بيو» الأميركي للأبحاث أعداد المسيحيين في ليبيا عام 2010 بنحو 170 ألف شخص، وجاءت النسبة الأكبر منهم لأتباع الكنيسة الكاثوليكية من موظفين وعمالة أوروبية تنحدر من أصول إيطالية، يليها أتباع الكنيسة الأرثوذكسية بفروعها في مصر واليونان وروسيا، إلى جانب أتباع الكنيسة الإنجيلية التي يتبعها أوروبيون وأفارقة.

ويرى التكبالي أن الفوضى الأمنية التي شهدتها ليبيا منذ 2011 حتى النصف الثاني لعام 2014 «دفعت العمالة الأوروبية التي كانت تعمل بالسلك الدبلوماسي والنفط والبناء والصحة وغيرها إلى المغادرة، والتخلي تدريجياً عن فكرة العودة إلى ليبيا»، وذلك بالتزامن مع تصاعد نفوذ الميليشيات المسلحة، خوفاً من تعرضهم للقتل، أسوة بالمصريين الـ21 الذين تم ذبحهم عام 2015 على يد أفراد تنظيم داعش.