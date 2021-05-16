عربي-دولي

فيديو لـ"معركة السماء".. "القبة" تواجه الصواريخ فوق تل أبيب

Lebanon 24
16-05-2021 | 07:30
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رصد مقطع فيديو معركة في سماء مدينة تل أبيب، ليل أمس السبت، بين صواريخ أطلقت من قطاع غزة على المدينة وقذائف منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية.

ويبدو في الفيديو رشقة من الصواريخ المطلقة من غزة، بينما تحاول قذائف القبة الحديدية اصطيادها في السماء قبل سقوطها على تل أبيب.


وحسبما يظهر في المقطع، تتمكن القبة من إيقاف بعض الصواريخ ويصدر عن التصادم وهج لامع، بينما يفلت البعض الآخر ويواصل مسيرته في السماء.

وتعرضت تل أبيب لموجتين من الصواريخ الإسرائيلية، السبت، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

ووقعت الموجة الثانية ليلا، بعدما استهدفت إسرائيل برج "الأندلس" السكني غربي غزة بغارات جوية، ودمرته بالكامل.

ولم يظهر حتى الآن أي مؤشر على تراجع العمليات القتالية مع دخول يومها السابع، مع إعلان الفلسطينيين إن ما لا يقل عن 145 لقوا حتفهم في غزة منذ اندلاع القتال، الاثنين، من بينهم 41 طفلا، فيما تقول إسرائيل إن 10 أشخاص قتلوا من بينهم طفلان.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا. 

المصدر: "سكاي نيوز
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