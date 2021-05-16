عربي-دولي

إيران تستعد لما بعد رفع العقوبات الأميركية

Lebanon 24
16-05-2021 | 03:30
A-
A+
Doc-P-823429-637567516119734019.jpg
Doc-P-823429-637567516119734019.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحاول إيران استغلال ظهور بوادر تقدم في المحادثات لرفع العقوبات الأميركية عليها، لزيادة مبيعاتها من النفط في السوق الدولية بعدما تدهورت مداخيلها النفطية في السابق.

ونقلت وكالة بلومبرغ أن تدفق النفط الخام الإضافي الإيراني في السوق قد يكون تدريجيا.

وبدأت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط التي تسيطر عليها الدولة بتجهيز حقوط النفط حتى تتمكن من زيادة الصادرات، وفق مسؤولين إيرانيين.

وأشار الوكالة في تقرير إلى أن طهران قد تعود إلى مستويات الإنتاج قبل العقوبات التي تبلغ حوالي 4 ملايين برميل يوميا في أقل من ثلاثة أشهر، مستفيدة من قيمة أسطول التخزين.

واستدركت الوكالة أن هناك عقبات كثيرة لايزال أمام طهران تجاوزها قبل تحقيق ذلك، إذ يجب أن يفكك أي اتفاق يتم التوصل إليه سلسلة الحواجز الأميركية على التجارة والشحن والتأمين التي تشمل كيانات إيرانية.

وتجعل هذه الحواجز مشتري النفط الإيراني مترددين، وفقا لمحمد علي الخطيبي، المسؤول السابق في شركة النفط الوطنية.

وتوقع الخطيبي أن تكون العودة عملية تدريجية وليست سريعة ومفاجئة ولا يمكن أن تحصل بين ليلة وضحاها.

واستغلت طهران بالفعل المناخ الذي بشر به وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى البيت الأبيض، إذ بدأت في إحياء مبيعات النفط، وترسل فائضا منه إلى الصين، وارتفع الإنتاج بنسبة 20٪ تقريبا هذا العام إلى 2.4 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى له منذ عامين، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.

وفي حال التوصل إلى اتفاق، يمكن لطهران زيادة الإنتاج إلى ما يقرب من 4 ملايين برميل يوميا في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر، وفقا لإيمان ناصري، المدير الإداري للشرق الأوسط في شركة FGE الاستشارية.

وتشير الصحيفة إلى أنه حتى لو أزيلت العقوبات، تواجه إيران مشاكل أخرى. إذ يقول الخطيبي إن مصافي النفط ربما وقعت عقودا سنوية في بداية العام، مما لا يترك مجالا كبيرا لطهران للتوصل إلى اتفاقيات إمداد طويلة الأجل جديدة في الوقت الحالي.

ويسعى بايدن للعودة إلى الاتفاق، وتشارك الولايات المتحدة بصورة غير مباشرة في مفاوضات تجري في فيينا سعيا لإحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات الأميركية عن إيران لقاء عودة طهران إلى التطبيق الكامل لالتزاماتها بموجبه بعدما تراجعت عن العديد منها تدريجيا اعتبارا من 2019.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:09 | 2021-05-16
04:00 | 2021-05-16
03:42 | 2021-05-16
03:30 | 2021-05-16
03:00 | 2021-05-16
02:50 | 2021-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website