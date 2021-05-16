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ليلة رعب تحت الأنقاض والصواريخ.. استشهاد عائلات بأكملها في غزة! (صور وفيديو)

Lebanon 24
16-05-2021 | 13:00
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ليلة رعب تحت الأنقاض والظلام والحمم الصاروخية، عاشتها العديد من العائلات في قطاع غزة، بعد تعرض منازلها لقصف عنيف قال العدو الإسرائيلي إنه استخدم فيه 200 طائرة حربية.

وأفادت "روسيا اليوم" اليوم الأحد بوصول جثث عائلات بأكملها إلى مستشفى الشفاء بالقطاع، مما سيرفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي خلال الساعات القادمة إلى أكثر من 26 شخصا، الحصيلة التي كانت وزارة الصحة قد أعلنت عنها في وقت سابق.


يذكر أن طيران العدو الإسرائيلي كان قد استهدف ليل أمس السبت، 5 منازل في شارع الوحدة، دون سابق إنذار، فيما أكد الدفاع المدني على وجود العديد من الأسر تحت أنقاض المنازل، وأشار إلى أن طواقمه تواصل انتشال المصابين من بين الأنقاض، حيث بلغ عددهم لحد الساعة 50 جريحا.

وحسب آخر احصائية وزارة الصحة الفلسطينية، فقط وصل مجموع عدد الشهداء في القطاع لـ181، من بينهم 52 طفلا و31 سيدة و1225 إصابة بجراح مختلفة، ولا يزال العدد مرشحا للزيادة.

دمار واسع جراء غارات الاحتلال في شارع الوحدة بمدينة غزة.#سيف_القدس#غزة_تقاوم#GazaUnderAttack#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/EetLOXaa7a

#شاهد ..لحظة تدميرا الطائرات الحربية بناية في مدينة #غزة#GazaUnderAttack#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/uKfFiJSigD

#شاهد
عدة غارات صهيونية في قطاع #غزة#GazaUnderAttack#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/P7mF6NmuCO

المصدر: روسيا اليوم
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