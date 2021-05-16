ليلة رعب تحت الأنقاض والصواريخ.. استشهاد عائلات بأكملها في غزة! (صور وفيديو)

ليلة رعب تحت الأنقاض والظلام والحمم الصاروخية، عاشتها العديد من العائلات في قطاع غزة، بعد تعرض منازلها لقصف عنيف قال العدو الإسرائيلي إنه استخدم فيه 200 طائرة حربية.
وأفادت "روسيا اليوم" اليوم الأحد بوصول جثث عائلات بأكملها إلى مستشفى الشفاء بالقطاع، مما سيرفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي خلال الساعات القادمة إلى أكثر من 26 شخصا، الحصيلة التي كانت وزارة الصحة قد أعلنت عنها في وقت سابق.
دمار واسع جراء غارات الاحتلال في شارع الوحدة بمدينة غزة.#سيف_القدس#غزة_تقاوم#GazaUnderAttack#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/EetLOXaa7a
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 16, 2021
#شاهد ..لحظة تدميرا الطائرات الحربية بناية في مدينة #غزة#GazaUnderAttack#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/uKfFiJSigD
#شاهد
عدة غارات صهيونية في قطاع #غزة#GazaUnderAttack#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/P7mF6NmuCO