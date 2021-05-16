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اسرائيل تعلن قصف مقر استخبارات "حماس" شمالي قطاع غزة

Lebanon 24
16-05-2021 | 08:30
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أعلن جيش العدو الإسرائيلي، أنه قصف اليوم الأحد، الأصول العسكرية في مقر استخبارات تابع لحركة "حماس" في شمال قطاع غزة.


وأضاف جيش العدو في صفحته على "تويتر"، أن القصف ألحق أضرارا كبيرة  بالبنية التحتية المركزية لحركة "حماس".
المصدر: "سكاي نيوز
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حماس

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