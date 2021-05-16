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عربي-دولي
الفلبين تخمد حريقا بمستشفى يعالج مرضى كوفيد-19
Lebanon 24
16-05-2021
|
09:00
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اخمد رجال الإطفاء حريقا، الأحد، في أحد أكبر مستشفيات الفلبين مما أدى إلى إجلاء عشرات المرضى من المنشأة التي تعالج أيضا مرضى فيروس كورونا.
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في حريق مستشفى الفلبين العام الذي تديره الحكومة في العاصمة مانيلا والذي تم إخماده فجرا. ولم يعرف سبب الحريق.
ونقلت شبكة (سي.إن.إن الفلبين) عن مسؤولي المستشفى قولهم إن "بعض المرضى نُقلوا إلى مستشفيات قريبة من بينهم اثنان احتاجا إلى جراحة و12 طفلا من وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة".
ويوجد بالمستشفى أكثر من 1300 سرير ويعالج 600 ألف مريض سنويا وذلك حسبما يقول موقعه على الإنترنت.
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