رغم مصيبة كورونا... "توكتاي" يعمق جراح الهند

تستعد الهند لإجلاء الآلاف من المناطق المنخفضة على امتداد ساحلها الغربي، مع توقع وصول إعصار قوي إلى اليابسة، صباح الثلاثاء، في ولاية جوجارات غربي البلاد.
وذكرت وكالة الأرصاد الجوية الهندية، في بيان: "من المرجح جدا أن تزداد قوة الإعصار خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، وأن يتحرك في اتجاه الشمال والشمال الغربي ويصل إلى ساحل جوجارات مساء السابع عشر من أيار".
ومن المتوقع أن يمر الإعصار "توكتاي"، الذي تشكل في بحر العرب، عبر ولاية جوجارات مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 175 كيلومترا في الساعة وأن يبلغ اليابسة في الولاية صباح اليوم التالي.