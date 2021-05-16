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مالي.. القوات البريطانية تُصادر أسلحة عائدة لـ”داعش“

Lebanon 24
16-05-2021 | 11:30
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صادرت القوات البريطانية في مالي، مؤخراً، مجموعة كبيرة من البنادق والذخيرة من مخابئ أسلحة عائدة لتنظيم “داعش” الإرهابي.

ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية “BBC“، فقد شارك في العملية الأمنية هذه حوالى 100 جندي بريطاني، وقد تمّت في قرية قريبة من الحدود مع النيجر، حيث يعاني السكان المحليون من التهديدات المستمرة. كذلك، صادر الجنود أيضاً ملابس مموهة وهواتف محمولة ومئات الليترات من الوقود.


مهمة حفظ السلام

وينتمي هؤلاء الجنود إلى فرقة عمل بريطانية وصلت إلى مَالي في كانون الأول للمساعدة في مهمة حفظ السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وتتكون بعثة الأمم المتحدة في مالي من أكثر من 14000 جندي حفظ سلام من 56 دولة مختلفة. ووفقاً لـ”BBC”، فقد لقي ما يقرب من 250 جندياً من جنود الأمم المتحدة مصرعهم هناك منذ العام 2013.

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